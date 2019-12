Pijany bez prawa jazdy uciekał przed policją

Gdańscy policjanci zatrzymali 18-letniego kierowcę Volkswagena, który nie miał prawa jazdy, nie zatrzymał się do kontroli drogowej oraz popełnił kilka wykroczeń drogowych.

Zdjęcie /Policja

25 grudnia w godzinach porannych policjanci zauważyli Volkswagena Polo, który najechał na krawężnik. Funkcjonariusze dali mu sygnały do zatrzymania. Kierowca na widok radiowozu przyspieszył i zaczął uciekać, a policjanci ruszyli za nim.



Kierowca Volkswagena podczas ucieczki przed policjantami jechał pod prąd ul. Świętokrzyską, a po przejechaniu kilkuset metrów porzucił samochód w pobliżu stacji benzynowej i zaczął uciekać pieszo. Jeden z funkcjonariuszy wykorzystując broń służbową, oddał strzał ostrzegawczy w powietrze. Inni policjanci odcięli mężczyźnie drogę ucieczki i ujęli go.



Zatrzymany to 18-letni mieszkaniec Gdańska. Mężczyzna nie ma prawa jazdy, a wstępne badanie na zawartość alkoholu w jego organizmie wykazało 0,3 promila. Mężczyźnie została pobrana także krew do dalszych badań.



Mężczyzna usłyszał już stawiane mu zarzuty w tym niezatrzymania się do kontroli drogowej. Za to przestępstwo grozi kara więzienia do 5 lat.

