Piesza szła na czerwonym, kierowca uciekł. Policja apeluje

Do śmiertelnego wypadku na oznakowanym przejściu dla pieszych doszło w sobotę 18 września po godzinie 05.00 w Mikołowie na drodze krajowej nr 44 (tuż przy skrzyżowaniu ulic Gliwickiej, Górnośląskiej i Jesionowej). Jak wynika z dotychczasowych ustaleń, 41-letnia mieszkanka Rudy Śląskiej przechodziła przez jezdnię, mimo czerwonego dla niej światła.

Prowadzona przez zespół pogotowia ratunkowego reanimacja poszkodowanej nie przyniosła pozytywnego skutku i życia pieszej nie udało się uratować.

Na podstawie zabezpieczonych na miejscu zdarzenia śladów ustalono, że pojazd, którego kierujący potrącił kobietę, a następnie odjechał w kierunku centrum Mikołowa, to samochód osobowy koloru czarnego: Skoda Fabia II generacji (rocznik 2011-2015) lub Skoda Roomster (rocznik 2011-2015).

Reklama

Zdjęcie Miejsce wypadku / Policja

Policjanci proszą o kontakt wszystkich, którzy mają jakąkolwiek wiedzę mogącą przyczynić się do wyjaśnienia okoliczności wypadku, a przede wszystkim ustalić uczestnika zdarzenia, który zbiegł z miejsca wypadku. Policjanci zapewniają świadkom anonimowość.

Policjanci apelują również do samego kierującego, by zgłosił się do najbliższej jednostki policji i przedstawił swoją wersję zdarzenia.

***