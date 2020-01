Pierwsza w tym roku policyjna akcja NURD

W czwartek na drogach w całym kraju odbędzie się pierwsza w tym roku akcja związana z bezpieczeństwem tzw. niechronionych uczestników ruchu drogowego. Więcej patroli pojawi się głównie w miejscach, gdzie najczęściej dochodzi do takich wypadków.

Zdjęcie Policjanci będą patrolować rejon przejść /Marcin Bruniecki /Reporter

Wzmożone kontrole policji wiążą się z akcją pod kryptonimem "Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego" (NURD). Policjanci będą sprawdzali głównie miejsca, gdzie częściej dochodzi do wypadków z udziałem pieszych lub rowerzystów, a więc skrzyżowania, ruchliwe ulice, przejścia dla pieszych, przejazdy dla rowerzystów.

Reklama

W tym roku akcje policyjnej drogówki są prowadzone na innych zasadach niż poprzednio. Oznacza to, że Komenda Główna Policji nie ma ustalonego rocznego harmonogramu akcji. Nie ma też odgórnego wskazania, że w akcjach będzie brało udział - jak dotychczas - nie mniej niż 5 tys. policjantów.

Jak poinformowała policja, od tego roku to naczelnicy poszczególnych garnizonów decydują o liczebności policjantów uczestniczących w akcji i o godzinach, w których działania są prowadzone. Mimo to - jak podkreślają policjanci - kierowcy powinni się spodziewać, że kontrole będą wzmożone.

Z danych przekazanych przez Komendę Główną Policji wynika, że w ubiegłym roku zanotowano względem roku 2018 mniej o 553 wypadki z udziałem pieszych, o 14 mniej ofiar śmiertelnych i o 560 mniej osób rannych.

W 2019 roku doszło do ponad 7 tys. wypadków z udziałem pieszych, zginęło 791 osób, a 6368 zostało rannych. Jeśli chodzi o rowerzystów, to doszło do 4,4 tys. wypadków z ich udziałem, czyli o 290 mniej niż w roku ubiegłym. W grupie tej zginęło 258 osób (o 28 mniej). Ponad 4 tys. osób zostało rannych (o 260 mniej niż w roku 2018).

Wśród wszystkich uczestników ruchu drogowego (według wstępnych danych policji) zginęły 2904 osoby.

Jak przekazał podinsp. Radosław Kobryś z Biura Ruchu Drogowego KGP, od początku 2020 roku doszło do 378 wypadków z udziałem pieszych (o 93 mniej niż w takim okresie 2019 roku). Zginęło w nich 41 pieszych (o 30 mniej), a 344 zostało rannych (o 77 mniej).

"Są to wyniki, które zadowalają, natomiast jest to jeszcze zbyt krótki okres, żeby móc powiedzieć o utrzymującym się trendzie" - zaznaczył podinsp. Kobryś.

Z danych KGP za 2020 rok wynika też, że mniej było wypadków na przejściach dla pieszych - 234 potrącenia (o 52 mniej niż w takim samym okresie ubiegłego roku). W wypadkach tych zginęło 15 osób (o 11 mniej), a obrażenia odniosło 230 pieszych (o 43 mniej).