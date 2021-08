Ostatni weekend wakacji. Apel do kierowców

Każda osoba ruszająca w podróż chce bezpiecznie dotrzeć do miejsca docelowego. To, czy się to uda, zależy od wszystkich użytkowników dróg, a przede wszystkim od kierowców - przypomina przed ostatnim wakacyjnym weekendem GDDKiA. Apeluje przy tym o przestrzeganie kilka istotnych podczas jazdy zasad.

Zdjęcie W ten weekend znów można się spodziewać olbrzymich korków na autostradowych bramkach / Przemek Świderski / Reporter