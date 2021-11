Do wypadku doszło po godz. 19:00 w rejonie skrzyżowania ul. Bałtyckiej i Rybaków.

Ze wstępnych ustaleń policjantów pracujących na miejscu zdarzenia wynika, że do doszło do niego w momencie, gdy 23-letnia kierująca pojazdem marki Audi A6, zawracała na skrzyżowaniu. W wyniku tego manewru doszło do zderzenia z jadącym prosto Audi A8. A8 uderzyło dokładnie w bok zawracającego A6.

Pomimo przeprowadzonej akcji reanimacyjnej na miejscu wypadku, najpierw przez świadków wypadku, a następnie służby ratunkowe, nie udało się uratować osób jadących Audi A6. Lekarz stwierdził zgon 23-letniej kierującej oraz jej 25-letniego brata, który był pasażerem.

W Audi A6, które po uderzeniu w bok niemal złamało się na pół, zginęło rodzeństwo w wieku 23 i 25 lat

Kierowca Audi A8 uciekł z miejsca wypadku pieszo i wciąż jest poszukiwany.



Oficer prasowy policji w Olsztynie Andrzej Jurkun w piątek rano poinformował, że policja ustaliła dane właściciela Audi A8, który uczestniczył w zderzeniu, ale nie udało się go odnaleźć. "Trwa teraz ustalanie, kto prowadził ten samochód. Osoba ta cały czas jest przez policjantów poszukiwana" - powiedział Jurkun.

Co ciekawe, chociaż jeden samochód zawracał, a drugi jechał prosto, policjanci nie chcą wypowiadać się w kwestii winy. "Na ten moment nie można jednoznacznie wskazać, kto jest sprawcą wypadku. Będzie to wyjaśniane w czasie śledztwa" - poinformował Jurkun i dodał, że policja zabezpieczyła monitoring, a w sprawie na pewno wypowiedzą się biegli.

