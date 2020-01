Od początku ferii na drogach zginęło 66 osób

Od początku ferii na polskich drogach doszło do 652 wypadków, w których zginęło 66 osób, a 731 zostało rannych - poinformował podinsp. Radosław Kobryś z Biura Ruchu Drogowego KGP. Najgorszy pod tym względem był ostatni piątek i sobota. W tych dniach zginęły 24 osoby.

Zdjęcie W tym wypadku jedna osoba poniosła śmierć /Jarosław Jakubczak / Polska Press /East News

Z danych przekazanych przez Komendę Główną Policji wynika, że od początku rozpoczęcia przez policję działań związanych z feriami, na polskich drogach doszło do 652 wypadków, w których zginęło 66 osób, a 731 osób zostało rannych. Policjanci zatrzymali również 2386 osób kierujących autami będąc pod wpływem alkoholu. 936 osobom zatrzymano prawa jazdy za przekroczenie prędkości o ponad 50 km/h w terenie zabudowanym.

W ostatni weekend - od piątku do niedzieli włącznie, na drogach doszło do 202 wypadków, w których zginęło 29 osób (tylko w piątek i sobotę śmierć na drogach poniosły 24 osoby), a 226 zostało rannych. 814 kierowców zatrzymano, gdy prowadzili auta będąc pod wpływem alkoholu. Natomiast za przekroczenie prędkości powyżej 50 km/h w terenie zabudowanym zatrzymano 199 praw jazdy.

Z kolei w pierwszy weekend ferii doszło do 183 wypadków, w których zginęło 11 osób, a 207 odniosło obrażenia. Policjanci zatrzymali również 761 kierowców, którzy prowadzili będąc pod wpływem alkoholu. Za przekroczenie prędkości powyżej 50 km/h w terenie zabudowanym odebrano 361 praw jazdy.

Dla porównania w pierwszy weekend ubiegłorocznych ferii doszło do 174 wypadków drogowych, w których zginęło 14 osób, a 208 zostało rannych. Policjanci zatrzymali 850 pijanych kierowców, zaś za przekroczenie prędkości powyżej 50 km/h w terenie zabudowanym odebrano 251 praw jazdy.

Natomiast w drugi weekend ubiegłorocznych ferii doszło do 164 wypadków drogowych, w których zginęło 20 osób, a 199 zostało rannych. Zatrzymano 520 kierujących pod wpływem alkoholu, a za przekroczenie prędkości powyżej 50 km/h odebrano 292 prawa jazdy.

Dwutygodniowe ferie zimowe zaplanowano w czterech turach: od 11 do 26 stycznia wypoczywają uczniowie z województw: lubelskiego, łódzkiego, podkarpackiego, pomorskiego i śląskiego. Od 18 stycznia do 2 lutego - z podlaskiego i warmińsko-mazurskiego. Od 25 stycznia do 9 lutego - z kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego i wielkopolskiego, a od 8 do 23 lutego - z dolnośląskiego, mazowieckiego, opolskiego i zachodniopomorskiego.

Od 10 stycznia - w związku feriami - policjanci prowadzą wzmożone działania na drogach w całej Polsce, które w znacznej mierze skupiają się na kontrolach autobusów oraz kontrolach kierowców wiozących dzieci na zimowy wypoczynek