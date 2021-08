Od 13 lat jeździł zawodowo bez prawa jazdy!

Wczoraj (18 sierpnia) w Koninie inspektorzy transportu drogowego zatrzymali do kontroli busa, o dopuszczalnej masie całkowitej 3,5 t. Kierowca przewoził poduszki i kołdry. Poproszony o dokument prawa jazdy stwierdził, że blankietu nie odebrał jeszcze z urzędu.

Informacja uzyskana w Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców była jednak zupełnie inna. Wynika z niej, że kierowca nie ma uprawnień do kierowania. Zdaniem kierowcy był to błędny wpis w systemie i uprawnienia z pewnością posiada. Okazało się, że kierujący busem w 2008 roku otrzymał sądowy zakaz prowadzenia pojazdów i do tej pory uprawnień nie odzyskał! Mimo tego nadal jeździł i, jak się okazuje, także zawodowo.

Dalsza kontrola wykazała kolejne przewiny kierującego. Na stanowisku ważenia okazało się, że masa prowadzonego przez niego samochodu wynosiła 5 t. Tak ma marginesie sam pojazd wglądał, jakby miał większą faktyczną dopuszczalną masę całkowitą, niż 3,5 tony, ale takie rzeczy nigdy nie zajmowały inspektorów ITD. Przy okazji okazało się też, że samochód nie miał aktualnych badań technicznych.

