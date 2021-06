O jedno wyprzedzanie za daleko...

Policjanci śląskiej grupy Speed zatrzymali kierowcę Mercedesa, który wyprzedził inny pojazd na skrzyżowaniu, przejeżdżając przy tym z nieodpowiedniej strony wysepki.

Zdjęcie / Policja

Reklama

Do zdarzenia doszło na drodze krajowej numer 11 w Tworogu. 23-letnie kierowca Mercedesa nie zastosował się do znaku "linia podwójna ciągła" oraz nakazu jazdy z prawej strony znaku. Młody człowiek, który kierował mercedesem, został natychmiast zatrzymany do kontroli drogowej.

Reklama

Za niebezpieczne manewry na drodze, mieszkaniec Lublińca został ukarany mandatem w wysokości 450 zł i otrzymał 10 punktów karnych.