"Nieźle" zaczyna. Ma 16 lat, a już próbował uciekać policji. Powody miał...

02 Policjanci gonili najpierw radiowozem, potem pieszo Policjanci z Sulęcina (Lubuskie) zatrzymali po pościgu 16-latka na motocyklu crossowym. Chłopak jechał po drodze publicznej nie mając do tego uprawnień, a sam motocykl nie był zrejestrowany. Nastolatek chciał zgubić funkcjonariuszy na polu i w lesie, ale nie zdołał - poinformowała we wtorek Klaudia Biernacka z Komendy Powiatowej Policji w Sulęcinie.

"Za swoje zachowanie, w tym niezatrzymanie się do kontroli drogowej, jazdę bez uprawnień oraz kierowanie pojazdem niedopuszczonym do ruchu, będzie odpowiadał przed sądem dla nieletnich" - powiedziała Biernacka.

Do tej sytuacji doszło w niedzielę w Krzeszycach, w pow. sulęcińskim. Uwagę patrolujących miejscowość policjantów zwrócił młody chłopak jadący motocyklem typu cross bez tablicy rejestracyjnej. Mundurowi chcąc go zatrzymać do kontroli nadali sygnały świetlne i dźwiękowe, jednak na ich widok motocyklista przyśpieszył i zaczął uciekać.

Zdjęcie Młody człowiek za swoje czyny odpowie przed sądem dla nieletnich / Policja

Jak zrelacjonowała Biernacka, motocyklista usiłował zgubić funkcjonariuszy wjeżdżając na pole uprawne, a następnie do lasu. Tam o mały włos, nie wjechał w spacerującą z wózkiem dziecięcym rodzinę. Jechał crossem, zginął bo nie zauważył rozciągniętego na drodze łańcucha

"Policjanci nie odpuszczali, byli tuż za nim. W pewnym momencie, chłopak zaczął jechać slalomem pomiędzy drzewami, licząc, że tak zdoła uciec. Nic bardziej mylnego. Mundurowi zatrzymali radiowóz i rozpoczęli pościg pieszy. Po chwili uciekinier został schwytany" - dodała policjantka.

Okazało się, że chłopak ma 16 lat i nie może prowadzić jednośladu po drogach publicznych, motocykl nie był zarejestrowany i nie miał obowiązkowego ubezpieczenia. Pojazd trafił na policyjny parking, a nastolatek został oddany w ręce matki.

Stanie przed sądem dla nieletnich



To jednak dopiero początek jego problemów. Za swoje zachowanie, w tym niezatrzymanie się do kontroli drogowej, jazdę bez uprawnień oraz kierowanie pojazdem niedopuszczonym do ruchu, będzie odpowiadał przed sądem dla nieletnich.



