Nie zawsze potrącenie na przejściu to wina kierowcy!

​W miniony piątek (26 lutego) na terenie Małopolski prowadzona była policyjna akcja "Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego". Celem tych działań było przede wszystkim zwrócenie uwagi na zagrożenia związane z wykroczeniami kierujących wobec pieszych oraz rowerzystów jak również niewłaściwe zachowanie pieszych i kierujących jednośladami na drogach

Zdjęcie Policjanci patrolowali rejony przejść dla pieszych /Paweł Skraba /Reporter

Podczas tych działań, ujawniono 358 naruszeń jakich dopuścili się piesi i rowerzyści. Najczęstszymi błędami popełnianymi przez pieszych było przekraczanie jezdni w miejscu niedozwolonym, nieostrożne wejście na jezdnię przed jadący pojazd, nieostrożne wejście na jezdnię zza pojazdu czy też przeszkody oraz przekraczanie jezdni przy czerwonym świetle. W przypadku rowerzystów było to przejeżdżanie przez przejście dla pieszych, niestosowanie się do sygnalizacji świetlnej oraz niesygnalizowanie manewrów.

933 stwierdzone wykroczenia zostały popełnione przez kierujących pojazdami wobec pieszych i rowerzystów, z czego blisko 360 z nich dotyczyło nieprawidłowego przejeżdżania przejść dla pieszych.

W 2020 roku w Małopolsce doszło do 515 wypadków z udziałem pieszych, w których 48 pieszych poniosło śmierć, a 481 zostało rannych. Z danych tych wynika, że co 3. ofiara śmiertelna na małopolskich drogach to pieszy. 19 pieszych poniosło śmierć z własnej winy (prawie 40 % wszystkich zabitych pieszych).

Na przejściu dla pieszych w ubiegłym roku zginęło 18 pieszych, co stanowi 37,5 % wszystkich zabitych pieszych. Okazuje się zatem, że przejście było najbardziej niebezpiecznym miejscem dla ruchu pieszego. Do tych tragicznych zdarzeń w jednej połowie przyczynili się kierujący, a w drugiej połowie sami piesi!

Policja przypomina, że kierujący pojazdem zbliżając się do przejścia dla pieszych ma obowiązek zachować szczególną ostrożność polegającą m.in. na zwiększeniu obserwacji drogi, zmniejszeniu prędkości aby móc zareagować w newralgicznej sytuacji.



Piesi zbliżając się do przejścia dla pieszych mają obowiązek ocenić sytuację czy mogą bezpiecznie wejść na jezdnię. Pojazd nie zatrzyma się w miejscu, gdy pieszy wejdzie bezpośrednio przed nadjeżdżający pojazd.



Jeśli chodzi o bezpieczeństwo pieszych, bardzo ważna jest ich widoczność na drodze. Należy pamiętać, że każdy pieszy poruszający się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym jest obowiązany używać elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu. Wówczas kierujący pojazdem, dysponuje możliwością dostrzeżenia tak wyposażonego w elementy odblaskowe pieszego z dalszej odległości nawet 150 metrów, co pozwala mu na podjęcie prawidłowej reakcji - często ratującej życie i zdrowie. Jeżeli osoba poruszająca się po drodze nie posiada elementu odblaskowego zostanie dostrzeżona z niewielkiej odległości, często za późno....