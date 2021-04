Nasze interwencje. Dlaczego Białoruska jest ulicą wewnętrzną?

Pamiętacie sprawę o mylącym oznakowaniu na ulicy Starego Wiarusa w Krakowie, która łączy ul. Łokietka i Pękowicką. Zareagowaliśmy gdzie trzeba i... Zdjęcie pierwsze: przed interwencją, zdjęcie drugie: po interwencji.

Zdjęcie

Publikując ten materiał poprosiliśmy czytelników naszego profilu na Facebooku , aby zgłaszali nam dziwne, nieprzemyślane, złe oznakowaniu dróg oraz ulic w swojej okolicy. Poniżej kolejna sprawa, także z Krakowa



Zdjęcie

Zdjęcie Ulica Lirników. Kierowcy jadący Białoruską muszą ustępować pierwszenstwa. Niestety tego nie robią / INTERIA.PL

Sprawę przekazaliśmy do Komendy Miejskiej Policji w Krakowie, a ta o wyjaśnienie poprosiła wydział miejskiego inżyniera ruchu Urzędu Miasta w Krakowie.



Zdjęcie

Droga wewnętrzna kojarzy nam się zazwyczaj z jakąś drogą osiedlową albo położoną na terenie fabryki, hurtowni itp. Okazuje się jednak, że w naszej motoryzacyjnej rzeczywistości pojawiają się niekiedy drogi wewnętrzne, do złudzenia przypominające normalne drogi publiczne. Tak właśnie jest w tym przypadku.



Poniżej odpowiedź jaką policja otrzymała z biura inżyniera ruchu. Ewidentnie wynika z niej, że problemem jest Białoruska, która zaliczona została (pomimo tego że na nią nie wygląda) do kategorii ulic wewnętrznych. Czy Zarząd Dróg Miasta Krakowa zmieni jej status?



Zdjęcie

Takich miejsc, będących pułapkami dla kierowców jest bardzo dużo nie tylko w Krakowie, ale i we wszystkich miastach i miejscowościach. Zgłaszajcie je nam. Będziemy zmuszali odpowiednie służby do ich poprawiania. Wysyłajcie informacje zdjęcia, filmy. Nasz adres to motoryzacja@firma.interia.pl.

