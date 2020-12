Nastoletni chłopak zginął na motocyklu

Policjanci z Żar (Lubuskie) wyjaśniają okoliczności śmiertelnego wypadku, do którego doszło w lesie w pobliżu miejscowości Trzebiel w tym powiecie. Zginął w nim 17-latek jadący na motocyklu crossowym – poinformowała w środę Aneta Berestecka z Komendy Powiatowej Policji w Żarach.

Do tragicznego zdarzenia doszło we wtorek (15 grudnia br.), na drodze gruntowej. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że nastolatek wraz z kolegą wybrali się do lasu na swoich motocyklach crossowych.



Podczas jazdy leśną drogą 17-latek z nieznanej jeszcze przyczyny stracił panowanie nad sportowym motocyklem i uderzył w drzewo. Zginął na miejscu. Chłopak był mieszkańcem powiatu żarskiego.



"Przypominamy miłośnikom motocrossu o zachowaniu szczególnej ostrożności. Jazda po nierównej, a jesienią i zimą także śliskiej nawierzchni, zawsze wiąże się z ogromnym ryzykiem" - powiedziała Berestecka.



Dodała, że na drogach gruntowych nigdy nie wiadomo, jak zachowa się pojazd po gwałtownym najechaniu na dziurę, konar drzewa, czy śliski kamień przykryty liśćmi. Dlatego, znacznie bezpieczniejszym miejscem do uprawiania motocrossu są profesjonalnie przygotowane do tego tory.



Postępowanie ws. opisanego wypadku nadzoruje Prokuratura Rejonowa w Żarach.

