Na autostradach zimą ślisko nie będzie. Magazyny są pełne soli

"W obliczu pojawiających się informacji o niedoborach soli i potencjalnie alarmującej sytuacji z tym związanej, informujemy, że na chwilę obecną zapełniliśmy solą drogową ok. 75 proc. naszej całkowitej pojemności magazynowej. To stanowi ponad 100 proc. zużycia soli w porównaniu do poprzedniego sezonu zimowego 2021/2022, a także średniego jej zużycia na sezon w ostatnim dziesięcioleciu" - poinformowała w komunikacie GDDKiA.

GDDKiA ma więcej soli niż potrzebuje przez całą zimę

W sezonie 2021/2022 na drogach zarządzanych przez GDDKiA (drogi krajowe, ekspresowe i autostrady) zużyto 345 887,47 ton soli. To wynik nieznacznie większy niż średnia z lat 2012-2021, która wynosi 343 032 ton soli na sezon zimowy.

GDDKiA poinformowała również, że obecnie w magazynach ma zabezpieczone 392 424,94 ton soli, a więc ilość przekraczającą zapotrzebowanie na cały sezon zimowy.

Zdjęcie GDDKiA zapewnia, że soli jej nie zabraknie. Ale pod jej zarządem są tylko drogi krajowe, ekspresowe i autostrady / GDDKiA

Ponadto, w ramach aktualnie trwających postępowań przetargowych środki do usuwania śliskości zimowej będą sukcesywnie uzupełniane. Niespodziewany efekt wojny na Ukrainie. Na polskich drogach będzie ślisko

Nie będzie problemy ze śliskimi drogami?

GDDKiA poinformowała ponadto, że na podstawie prowadzonych postępowań przetargowych kupuje sól nie na Ukrainie i Białorusi, ale od polskich firm, tj. Kopalni Soli Kłodawa oraz KGHM Metraco. Dodatkowo w części województw sól kupowana jest samodzielnie przez wykonawców zimowego utrzymania, którzy pozyskują sól również z innych źródeł.

We wtorek "Puls Biznesu" informował, że "firmy zajmujące się sprowadzaniem soli drogowej do Polski szacują, że w najbliższym sezonie zimowym 2022/23 może zabraknąć na polskim rynku od 500 do 800 tys. ton soli." Problem ma stanowić to, że 62 proc. soli importowaliśmy z Ukrainy i Białorusi.

***

