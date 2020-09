Mandaty dla kierowców z... pokładu śmigłowca!

Polska policja drogowa systematycznie się zbroi. Do mocnych nieoznakowanych radiowozów marki BMW zdążyliśmy już przywyknąć, ale to nie wszystko. Policjanci niedawno pozyskali drony, a do patrolowania dróg używają nawet śmigłowców!

Policja się zbroi. Nowe radiowozy i drony!

W miniony piątek (25 września) roku łódzka policja zorganizowała działania "Podniebny patrol" . Do akcji ruszył policyjny śmigłowiec oraz grupa Speed wspierana przez funkcjonariuszy z 4 powiatów.

Policjanci skoncentrowali swoja uwagę autostradę A2. Była ona monitorowana z pokładu policyjnego śmigłowca wyposażonego w kamerę. Sygnał z kamer był przekazywany do policjantów w radiowozach rozlokowanych w różnych newralgicznych punktach, gdzie funkcjonariusze zatrzymywali kierowców, którzy popełnili wykroczenie.

Szczególnym nadzorem objęto samochody ciężarowe. Policjanci podczas kilkugodzinnej akcji przeprowadzili 113 kontroli drogowych w tym 80 pojazdów ciężarowych. Ujawnili 128 wykroczeń drogowych, z których 78 popełnili kierujący ciężarówkami. Nałożono 113 mandatów karnych w tym 77 na kierowców samochodów ciężarowych. Policjanci zatrzymali dwa prawa jazdy w związku z przekroczeniem dopuszczalnej prędkości.