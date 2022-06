Zbliżają się wakacyjne wyjazdy. Po polskich drogach jeździ się coraz lepiej, jednak nadal napotkamy na nich kilka utrudnień. Chociażby ciężarówki, które w tygodniu blokują znaczną część prawego pasa dróg szybkiego roku. A gdyby tak ciągle jechać lewym pasem? To gotowy przepis na problemy.



Lewy pas - tylko do wyprzedzania

Przepisy mówią jasno - w Polsce mamy ruch prawostronny. Co za tym idzie każdy kierowca powinien trzymać się możliwie jak najbliżej prawej krawędzi jezdni. Innymi słowy - mając do wyboru dwa pasy ruchu w tym samym kierunku, powinniśmy jak najwięcej jechać prawym pasem. Linia przerywana między pasami ruchu stanowi oś jezdni i krawędź pasa, nie zaś krawędź jezdni, o której mówi przepis.

Dlatego też lewy pas powinien służyć tylko do wyprzedzania. Jak to interpretować? Nie chodzi tu bynajmniej o ciągłą jazdę z włączonym lewym kierunkowskazem. Po prostu - kiedy wyprzedzimy kolumnę samochodów ciężarowych i pojawi się bezpieczna (aby nie zajeżdżać nikomu drogi) przestrzeń powinniśmy wrócić na prawy pas.

Jedziesz lewym pasem - grozi Ci wysoki mandat

Po drogach szybkiego ruchu i autostradach jeździ coraz więcej nieoznakowanych radiowozów. Jeśli taki pojazd będzie za nami jechał dłuższą chwilę i funkcjonariusze zauważą, że mimo przestrzegania limitu prędkości ciągle jedziemy lewym pasem, mają prawo nas zatrzymać.

To prawda, że lewym pasem z reguły jeździ się płynniej i wygodniej. Czasem tylko trzeba ustąpić kierowcom, którym bardziej się spieszy. Jednak taka praktyka według nowego taryfikatora może nas drogo kosztować. Przed zmianami groził nam mandat w wysokości maksymalnie 500 zł. Co prawda kwota startowa to teraz jedynie 20 zł, ale jeśli funkcjonariusze stwierdzą, że uporczywie trzymamy się lewego pasa i nie zjeżdżamy mimo takiej możliwości, mogą nam wypisać mandat opiewający na kwotę nawet 3000 zł. A to znacząco podniesie i tak nie małe koszty wakacyjnej podróży.