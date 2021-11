Łódź. Przez tydzień utrudnienia na A2

Jak poinformował rzecznik łódzkiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Maciej Zalewski, naprawa nawierzchni związana jest ze zbliżającym się sezonem zimowym. Prace będą polegały na usunięciu uszkodzonej wierzchniej warstwy i ułożeniu nowej.

"Dziś (tj. 19 listopada) prace będą prowadzone na wysokości 330. i 331. kilometra trasy, na wysokości MOP Chrząstów, na obu jezdniach: zarówno w kierunku Warszawy, jak i Poznania, na długości około 100 metrów" - przekazał w piątek rano Zalewski.

Z kolei od najbliższego poniedziałku, takie same prace ruszają na odcinku od Strykowa do granicy z województwem mazowieckim. Najpierw będą prowadzone na jezdni w kierunku Warszawy, a następnie na jezdni północnej, czyli do Poznania. Ekipy mają do naprawienia około 30 punktów nawierzchni. Roboty prowadzone będą wyłącznie na pasie wolnym. Ruch w tym czasie będzie odbywał się pasem szybkim z ograniczeniem do 80 km/h.

Naprawy powinny zakończyć się do piątku 26 listopada.

Drogowcy apelują o zachowanie ostrożności i bezwzględne stosowanie się do oznakowania.



