Limanowa: Niebezpieczne zdarzenie na przejściu dla pieszych

Wiadomości Policyjne przesłanie z Halloween w tle

W tych warunkach nietrudno o wypadek, szczególnie z udziałem pieszych. Jedną z takich sytuacji, która mogła zakończyć się tragicznie, zarejestrowała w Limanowej kamera przypadkowego kierowcy.

Samochód z kamerą zatrzymał się, by przepuścić czekające przed przejściem dziecko. Zakapturzona (padał deszcz) dziewczynka prawdopodobnie nawet spojrzała również na przeciwny pas, ale być może z powodu kaptura nie dostrzegła nadjeżdżającego auta. Możliwe również, że dostrzegła, ale uznał, że skoro ona widzi oświetlony samochód, to kierowca widzie również ją?



Było jednak inaczej. Kierowca czerwonego samochodu, najprawdopodobniej Volvo, nie widział wychodzącej zza białego BMW dziewczynki. Być może dziecko zostało zasłonięte przed przedni słupek, a może pracującą wycieraczkę lub jadące w przeciwnym kierunku BMW?



W każdym razie jadący z niewielką prędkością samochód wjechał na przejście. Dopiero wówczas dziewczynka, chyba bardziej słysząc niż widząc (kaptur, opuszczona głowa) zagrożenie zatrzymała się, a kierowca odbił w prawo. Kontaktu jednak nie udało się uniknąć, dziecko zetknęło się z bokiem samochodu.

Wideo Dziewczynka otarła się o samochód (nagranie)

Dziewczynce najwyraźniej nic się nie stało, nie upadła, i szybkim krokiem poszła dalej. Kierowca również się nie zatrzymał. Sprawy, by pewnie nie było, gdyby nie nagranie, które trafiło już na policję.



Policja uzna winę kierowcy samochodu - w świetle przepisów nie ma innego wyjścia. Kierowca dostanie wysoki mandat, lub - za stworzenie zagrożenia w ruchu - straci czasowo prawo jazdy. Dziewczynka zapewne nauczy się, że musi mieć pewność, czy wszyscy na przejściu ją widzą i czy się zatrzymują.



Również my się możemy czegoś z tej sytuacji nauczyć. Piesi, że kierowca może się pomylić, a jeśli nie przekroczył prędkości, to dostanie najwyżej wyrok w zawieszeniu. To znacznie łagodniejsza kara niż śmierć czy kalectwo, na które naraża się pieszy bezrefleksyjnie wchodzący pod nadjeżdżający pojazd.



A kierowcy muszą pamiętać, że niektórzy piesi mogą całe swoje bezpieczeństwo powierzyć w ich ręce, nogi i oczy. To duża odpowiedzialność, z której warto zdawać sobie sprawę. A jazda z dopuszczalną prędkością to nie wszystko...