Koronawirus. O ile spadł ruch na drogach krajowych?

​ Od 25 proc. w dni powszednie do 55 proc. w niedzielę - o tyle zmalał ruch na drogach krajowych pomiędzy 16 a 22 marca w porównaniu do początku tego miesiąca - podała we wtorek Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

Zdjęcie Dane są precyzyjne - pochodzą z systemu viaToll /Wojciech Stróżyk /Reporter

Dane ze stanowisk automatycznego pomiaru ruchu na drogach w zarządzie GDDKiA wskazały, że ruch w dniach 16-22 marca, czyli tygodniu obowiązywania sytuacji epidemicznej w porównaniu z tygodniem sprzed niej (2-8 marca), spadł średnio o prawie 30 proc, a w weekend ponad 50 proc. - czytamy w komunikacie.

Dyrekcja podała, że w związku ze spadkami natężenia ruchu, wynikającymi z rozwoju epidemii koronawirusa w Polsce, przesunęła na późniejszy termin drugi pomiar ruchu w ramach Generalnego Pomiaru Ruchu 2020 (GPR2020).



GDDKiA wskazała, że dane pochodzą 87 różnych stanowisk pomiarowych, w tym ze stacji ciągłych pomiarów ruchu, stanowisk preselekcji wagowej oraz z bramownic kontrolnych systemu viaTOLL.