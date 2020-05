Kolejny dostawczak ważył za dużo. Ten o 5 ton za dużo!

To kolejny zatrzymany przez Inspekcję Transportu Drogowego pojazd o DMC do 3,5 tony, który jest bardzo podejrzany, ale inspektorzy nie widzą w nim nic nadzwyczajnego.

W piątek (22 maja) na drodze krajowej numer 32 inspektorzy z leszczyńskiego oddziału ITD zatrzymali do kontroli samochód dostawczy z nadmiarem ładunku. Bus o DMC do 3,5 ton przewożący przęsła ogrodzeniowe ważył 8,5 tony. Nieprawidłowy transport wstrzymano do momentu przeładowania nadmiaru towaru na inne pojazdy. Kierującego ukarano mandatami.

Inspektorzy najwyraźniej nie widzieli nic nadzwyczajnego w tym, że pojazd tak duży, z tak dużą skrzynią i podwójnymi kołami z tyłu ma DMC 3,5 t. Nic dziwnego nie widzieli też w tym, że chociaż wielokrotnie przekroczono w nim (oficjalną) ładowność, bez większego problemu jechał po drodze.