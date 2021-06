Kierowcy jeżdżą coraz szybciej, a wypadków... mniej

​W samej Małopolsce od początku roku ponad 2 tys. kierujących straciło prawo jazdy za przekroczenie prędkości o więcej niż 50 km/h na obszarze zabudowanym.

Zdjęcie Kierowcy jeżdżą coraz szybciej, a liczba wypadków ich ofiar... spada / Policja

Reklama

W okresie od 1 stycznia do 6 czerwca 2021 roku małopolscy policjanci ruchu drogowego zatrzymali 2058 praw jazdy za przekroczenie prędkości o więcej niż 50 km/h na obszarze zabudowanym. Jest to o 389 więcej zatrzymanych praw jazdy niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Reklama

Przedstawione liczby pokazują, jak kierujący ignorują obowiązujące przepisy ruchu drogowego. Nawet tak duża dolegliwość jaką jest zatrzymanie prawa jazdy na trzy miesiące, nie powstrzymuje ich od zbyt szybkiej jazdy.

Mimo tego w ciągu 5 miesięcy tego roku odnotowano mniej wypadków, zabitych i rannych w porównaniu do 5 miesięcy 2020 roku. To szczególnie cenne, bowiem w zeszłym roku w obowiązywał ścisły lockdowan związany z zakazem wychodzenia z domu.

W bieżącym roku doszło do:



- 687 wypadków, tj. o 101 mniej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego, co stanowi spadek o 13 proc.

- w wypadkach 49 osób poniosło śmierć, tj. o 7 mniej, co stanowi spadek o 12,5 proc.

- odnotowano 788 rannych, tj. o 115 mniej, co stanowi spadek o 13 proc.



Przekraczając dopuszczalną prędkość o więcej niż 50 km/h na obszarze zabudowanym kierujący straci prawo jazdy na okres 3 miesięcy; jeżeli w tym okresie osoba będzie kierowała pomimo wydanego zakazu - okres zatrzymania prawa jazdy zostanie wydłużony do 6 miesięcy; natomiast jeżeli dana osoba po raz kolejny będzie kierowała pojazdem w wydłużonym okresie zatrzymania prawa jazdy - zostaną mu całkowicie cofnięte uprawienia do kierowania pojazdami (prowadzenie pojazdu mechanicznego nie stosując się do wydanej decyzji administracyjnej o cofnięciu uprawnień, jest przestępstwem z art. 180 a kk, za które m.in. grozi kara ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do 2 lat).

***