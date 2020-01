Kierowca zapomnieli o tym przepisie i tracą prawa jazdy

W ciągu czterech dni policjanci z wydziału ruchu drogowego w Gdańsku zatrzymali prawo jazdy 23 kierowcom, którzy przekroczyli dozwoloną prędkość o ponad 50 km/h w obszarze zabudowanym. Rekordzistą był 31-letni kierowca audi, który miał na liczniku 154 km/h - poinformował we wtorek oficer prasowy KMP w Gdańsku asp. sztab. Mariusz Chrzanowski.

"Od piątku do wtorku policjanci z gdańskiej drogówki zatrzymali do kontroli 25 kierowców, którzy w sposób rażący przekroczyli dozwoloną prędkość w obszarze zabudowanym. 23 osobom, które dozwoloną prędkość przekroczyły o ponad 50 km/h policjanci zatrzymali prawo jazdy" - powiedział we wtorek asp. sztab. Mariusz Chrzanowski.

Kontrole prędkości przeprowadzono między innymi na ul. Słowackiego, Podwalu Przedmiejskim, ulicach: Elbląskiej i Płażyńskiego oraz w Tunelu im. ks. abp. Tadeusza Gocłowskiego.

Wśród osób, którym zatrzymano prawo jazdy, był 31-letni kierowca audi, który w tunelu pod Martwą Wisłą przekroczył prędkość o 84 km/h. Pomimo ograniczenia do 70 km/h mieszkaniec Gdańska jechał tam z prędkością 154 km/h.

Godzinę później w tym samym miejscu policjanci zatrzymali kolejnego pirata drogowego - 23-letni kierowca z Pruszcza Gdańskiego jechał volkswagenem przez tunel z prędkością 150 km/h.

Funkcjonariusze ukarali kierowców mandatami i nałożyli punkty karne. "Mężczyźni stracili swoje uprawnienia do kierowania pojazdami na najbliższe trzy miesiące" - podkreślił Chrzanowski.

Oficer prasowy gdańskiej komendy przypomniał, że w przypadku przekroczenia dozwolonej prędkości w obszarze zabudowanym o 50 km/h, policjanci zatrzymują kierowcom prawa jazdy. Przesyłają je później do starosty, który wydaje decyzję o zatrzymaniu uprawnień do kierowania pojazdami na 3 miesiące.

"Jeśli kierowca wciąż będzie prowadzić auto i zostanie zatrzymany, ten okres wydłuży się do 6 miesięcy. Kolejna wpadka bez prawa jazdy zakończy się cofnięciem uprawnień i koniecznością ponownego zdawania egzaminu" - tłumaczył Chrzanowski.