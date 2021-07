Kierowca ciężarówki zniszczył wiadukt kolejowy

Oficer prasowy policji w Międzychodzie st. sierż. Justyna Rybczyńska poinformowała PAP, że po godz. 11 na ul. Poznańskiej w Sierakowie kierujący ciężarówką marki Man 37-letni mieszkaniec pow. obornickiego "nie zachował należytej ostrożności i uderzył w nieczynny wiadukt kolejowy".

"Kierowca w chwili zdarzenia był trzeźwy. Nie odniósł żadnych obrażeń. Droga jest całkowicie zablokowana. Nie potrafimy powiedzieć, kiedy utrudnienia zostaną usunięte. Most jest zabezpieczony. Wyznaczono objazdy przez Górę i Chrzypsko Wielkie" - powiedziała.

Reklama

Kierowca przewoził w ciężarówce materiały budowlane. 37-latek został ukarany mandatem. W wyniku uderzenia stalowa konstrukcja wiaduktu częściowo się zawaliła i leży kilka metrów od osi nieczynnego szlaku kolejowego. Rybczyńska podała, że na razie nie wiadomo, czy uszkodzony wiadukt zostanie całkowicie rozebrany. "Prewencyjnie obiekt zabezpieczają strażacy" - dodała.

Zdjęcie / Policja

Radosław Śledziński z zespołu prasowego PKP PLK powiedział PAP, że w związku z tym, iż linia Międzychód-Szamotuły nie jest wykorzystywana w ruchu kolejowym wiadukt zostanie "odpowiednio zabezpieczony, żeby w żaden sposób nie zagrażał bezpieczeństwu".

Uszkodzony wiadukt jest częścią nieczynnej linii kolejowej łączącej Międzychód z Szamotułami. We wtorek Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego podpisał umowę na przygotowanie studium planistycznego rewitalizacji trasy. Projekt jej odnowienia jest jednym z pięciu zgłoszonych przez wielkopolskie samorządy do rządowego programu Kolej Plus.



Zdjęcie / Policja

***