Kierowca ciężarówki próbował ukryć w czasie kontroli tajemnicze pudełko

W czwartek (6 maja) na autostradzie A1 w miejscowości Swarożyn koło Tczewa patrol ITD ze Starogardu Gdańskiego zatrzymał do rutynowej kontroli zestaw, którym przewożono artykuły spożywcze z Grajewa do Swarożyna.

Uwagę inspektora zwróciło nerwowe zachowanie kierowcy w chwili, gdy poprosił o okazanie wymaganych dokumentów do kontroli. Szofer, wyjmując je, próbował ukryć tajemnicze pudełko w dolnej szufladzie kokpitu kabiny pojazdu. Funkcjonariusz podejrzewał, że w pudełku może znajdować się karta należąca do innego kierowcy. Rejestrowanie czasu pracy na cudzej karcie to dość często ujawniana przez ITD niedozwolona praktyka. W tej sytuacji inspektor poprosił kierowcę o otwarcie szuflady i udostępnienie pudełka do kontroli. Po otwarciu szuflady zaczął się z niej wydobywać mocny zapach, a pod dokumentami leżała szklana lufka. W pudełku znajdowała się marihuana. Kierowca przyznał, że palił ją poprzedniego dnia wieczorem, podczas odbierania odpoczynku dziennego w kabinie ciężarówki.

Inspektorzy wezwali na miejsce kontroli drogowej funkcjonariuszy z Komendy Powiatowej Policji w Tczewie. Prowadzą oni dalsze postępowanie wyjaśniające w sprawie posiadania oraz używania przez kierowcę niedozwolonych środków odurzających.

