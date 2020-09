Karygodny przykład drogowego cwaniactwa!

Brawura, cwaniactwo, pogarda dla obowiązujących przepisów ruchu drogowego to najczęstsze przyczyny tragicznych zdarzeń drogowych. Świadkiem takiego zachowania może być każdy z nas, w każdej chwili.

Zdjęcie Kierująca audi omijała korek chodnikiem, tuż obok dziecka na rowerze / Kierowca Passata wyprzedzał inne auta chodnikiem!

Tak było w przypadku jednego z naszych czytelników, który przysłał do redakcji bulwersujące nagranie z pokładowej kamery.

Do zdarzenia doszło we czwartek (17 września) rano, w Rzeszowie na ulicy Miłej, niedaleko przedszkola i szkoły.



Na filmie widać, jak jeden z samochodów (białe audi) próbuje ominąć korek pasem do jazdy w przeciwnym kierunku. Kiedy okazuje się to niemożliwe ze względu na nadjeżdżające z przeciwka samochody, zjeżdża na lewy chodnik i na chwilę znika z kadru. Następnie jednak rusza dalej - chodnikiem! I do tego nie zważając na mężczyznę z dzieckiem, którzy poruszają się rowerami (nie łamiąc przepisów, dziecko na rowerze do 10 roku życia w świetle prawa jest pieszym, a dorosły - jego opiekunem).



Co gorsza, jak informuje nasz czytelnik, audi prowadziła kobieta, która... odwoziła dziecko do przedszkola...



Film został przekazany policji za pośrednictwem skrzynki Stop Agresji Drogowej.