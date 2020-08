Jechali rowerami nad morze. Drogą ekspresową!

​Na drodze ekspresowej S7 na węźle Powierż policja zatrzymała czterech 18-letnich rowerzystów, którzy z Warszawy zmierzali do Władysławowa. Dalszą drogę cykliści pokonywali drogami serwisowymi.

Zdjęcie Rowerzystów obowiązują przepisy ruchu drogowego. Ich nieznajomość nie zwalnia z odpowiedzialności (fot. ilustracyjne) /Arkadiusz Ziółek /East News

Policja dodała, że rowerzyści zostali zatrzymani około północy, policję poinformowali kierowcy samochodów.

Reklama

Rowerzyści tłumaczyli, że wybrali się rowerami z Warszawy do Władysławowa. Zatrzymani mieli po 18 lat, pochodzili z Warszawy i Piaseczna. Każdy z nich dostał mandat.



"Policjanci skierowali rowerzystów na drogę serwisową, którą dalej mogli jechać do celu" - zapewniła w komunikacie policja.



Drogi ekspresowe to drogi o ograniczonej dostępności. Oznacza to, że po tego typu drodze nie mogą poruszać się piesi, rowerzyści, motorowerzyści czy kierowcy pojazdów zaprzęgowych. Wjazd na drogę pojazdem, dla ruchu którego droga ta nie jest przystosowana, to wykroczenie. Na drodze ekspresowej mogą poruszać się tylko pojazdy samochodowe. Za złamanie tego przepisu grozi mandat karny w wysokości 250 zł.