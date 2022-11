Jechał powoli, ale i tak uzbierał 41 punktów. Wybrał nieodpowiedni pojazd

Policjanci z drogówki w Bieruniu udowodnili tę tezę podczas swojej czwartkowej interwencji na ulicy Lipowej. Byli bardzo zaskoczeni, gdy na ulicy, na której obowiązuje ograniczenie dopuszczalnej masy całkowitej dla poruszających się nią pojazdów, zobaczyli ogromną ładowarkę.

Operator ładowarki złamał szereg przepisów

Ze względu na szerokość tego pojazdu, samochody jadące z przeciwka zmuszone były do zjazdu na pobocze. Operator maszyny chcąc ustąpić im miejsca poruszał się częściowo chodnikiem. Pomimo dużych gabarytów, widoczność jadącej maszyny była dodatkowo utrudniona, gdyż jej oświetlenie pozostawiało wiele do życzenia. Co gorsza, zalegały też na niej ziemia i piasek, które zanieczyszczały jezdnię. I jakby tego było mało, podczas manewrów skrętu kierowca nie zasygnalizował swoich zamiarów.

Reklama

Zdjęcie Nieprawidłowo oświetlony pojazd dodatkowo zanieczyszczał ulicę / fot. Śląska Policja / Policja

31-letni operator był trzeźwy i posiadał uprawnienia do prowadzenia takiego pojazdu. Nie posiadał za to zdolności trzeźwej oceny sytuacji i przewidzenia zagrożeń, na jakie narażał innych uczestników drogi. Policjanci patrolujący okolicę musieli mu uświadomić co robił źle i jakie spowodował zagrożenie. Funkcjonariusze uznali, że że złamanie szeregu przepisów oraz charakter tych naruszeń stanowią podstawę do przekazania sprawy do sądu. Komunikat policji nie zawiera informacji o wysokości mandatów, jakie zostały nałożone na pechowego kierowcę, wiadomo natomiast, że do jego konta dopisano aż 41 punktów karnych.

***