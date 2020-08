Grupa SPEED na łowach. 900 wykroczeń w tydzień

​Ponad 900 wykroczeń drogowych odnotowała w ciągu ostatniego tygodnia na Mazowszu policyjna grupa SPEED. Policjanci skierowali 26 wniosków do sądu o ukaranie sprawców i nałożyli na kierowców ponad 787 mandatów.

Zdjęcie /Łukasz Solski /East News

Jak poinformował w poniedziałek st. asp. Norbert Cibor z zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu, większość wykroczeń związana była z przekroczeniem prędkości. Odnotowano 693 takie przypadki, z czego 26 - dotyczyło przekroczenia prędkość powyżej 50 km na godzinę na obszarze zabudowanym.

Tak było m.in. na terenie gminy Troszyn (pow. ostrołęcki), gdzie zatrzymany przez grupę SPEED kierowca przekroczył dozwoloną prędkość w obszarze zabudowanym o blisko 90 km na godzinę. "Kierujący poza utartą uprawnień otrzymał mandat w wysokości 500 złotych, a do jego konta zostało dopisanych dziesięć punktów karnych" - przekazał Cibor.



Policjanci w ciągu minionego tygodnia nałożyli w sumie ponad 787 mandatów, a w 26 przypadkach skierowali do sądów wnioski o ukaranie sprawców wykroczeń. Zatrzymano 28 praw jazdy oraz 50 dowodów rejestracyjnych. Siedmiu z zatrzymanych kierowców było pijanych, a dwóch - kierowało pojazdem pomimo orzeczonego zakazu.



Policjanci z grupy SPEED to doświadczeni funkcjonariusze ruchu drogowego z 12 jednostek garnizonu mazowieckiego, mający do dyspozycji radiowozy wyposażone w system rejestracji wykroczeń drogowych. W swojej pracy wykorzystują również ręczne mierniki prędkości z rejestracją obrazu. Cechą charakterystyczną patroli SPEED jest dynamiczna kontrola prędkości z pominięciem granic administracyjnych własnych jednostek. Patrole SPEED mogą się pojawić na każdej drodze na Mazowszu.