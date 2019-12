Gdzie "suszy" policja? Świąteczna prognoza...

Na jakich drogach jest największe prawdopodobieństwo spotkania kontroli policji? Jaka kategoria dróg jest w tym czasie najbardziej kolizyjna? Czy w okresie świątecznym policja przeprowadza więcej kontroli niż podczas standardowego weekendu?

- Warto ostrzegać się przed różnymi sytuacjami na drodze, by bezpiecznie dotrzeć do bliskich. Użytkownicy systemu Yanosik informują się wzajemnie m.in. o wypadkach, remontach czy o kontrolach prędkości. Dzięki takim informacjom kierowca z wyprzedzeniem może przygotować się do odpowiednich manewrów zwiększając tym samym bezpieczeństwo swoje i innych uczestników ruchu drogowego - komentuje Julia Rachwalska, Yanosik. - Tuż przed świętami Bożego Narodzenia przejrzeliśmy zgromadzone w systemie anonimowe zgłoszenia o kontrolach policji i wypadkach, by sprawdzić jakie zależności zachodzą między tymi dwoma czynnikami. Dodatkowo sporządziliśmy prognozę, na jakich drogach kierowcy mogą spodziewać się kontroli - dodaje.

Działania policji a wypadkowość

Na początek sprawdzona została liczba zgłaszanych kontroli prędkości w okresie zeszłorocznych największych podróży na święta. Ogólna liczba z podziałem na poszczególne typy dróg została porównana z pięcioma poprzedzającymi święta weekendami. Jak pokazują zgłoszenia z systemu Yanosik w okresie świątecznym policja na polskich drogach pojawia się nieco rzadziej. Co więcej, w porównaniu do "zwykłych" weekendów niemal na wszystkich kategoriach dróg liczba patroli spada. Tylko w jednym przypadku został odnotowany wzrost aktywności policji - na drogach ekspresowych.

Czy działania policji w okresie świąt są potrzebne i mają wpływ na wypadkowość i kolizyjność? W tym celu sprawdzone zostały zgłoszenia z kategorii "wypadki". Jak się okazuje wypadków na polskich drogach w okresie świątecznym przybywa. Najgorzej jest na autostradach - wzrost kolizji o 31 proc., następnie na drogach gminnych - wzrost o 17 proc.

- Ciekawa zależność pojawia się w momencie zestawienia zgłoszeń o wypadkach i kontrolach policji. Otóż w poprzednim roku wypadków na drogach ekspresowych było mniej niż podczas standardowego weekendu. Jednocześnie na tej samej kategorii dróg obecność policji była zwiększona. Co więcej na drogach, gdzie zauważalne były mniejsze działania policji, kolizyjność i wypadkowość kształtowała się na poziomie dodatnim - komentuje Julia Rachwalska. - Bardzo możliwe, że efektem działań funkcjonariuszy była mniejsza wypadkowość.



Na tych drogach najczęściej "suszą"



Jakie trasy są najczęściej wybierane przez policję w okresie świątecznym? W analizie uwzględnione zostały drogi krajowe oraz wojewódzkie. W każdym województwie zostały wyłonione "ulubione drogi" policyjnej drogówki. Szczegóły przedstawiają poniższe grafiki.

