Fotoprzestroga. Motorowerem w ciężarówkę

Do wypadku doszło w miejscowości Kłoda na Lubelszczyźnie. Jak ustalili policjanci, kierujący motorowerem Romet 49-latek na łuku drogi nie zapanował nad pojazdem, zjechał na przeciwległy pas ruchu, którym poruszał się kierujący pojazdem ciężarowym marki Volvo. Motorower uderzył w przednie lewe koło samochodu, odbił się, otarł o tylne koło, po czym upadł na jezdnię.

Ze względu na obrażenia motorowerzysty, na miejsce zadysponowano śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Z poważnymi obrażeniami ciała, mężczyzna został przetransportowany do szpitala w Lublinie. Ze względu na obrażenia, których doznał nie było możliwości zbadania go na miejscu na zawartość alkoholu, została mu pobrana krew do badań.

41-letni kierowca samochodu ciężarowego był trzeźwy.

