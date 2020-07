Dziecko zginęło na przejściu, na zielonym. Jest wyrok

​ Na 1,5 roku więzienia skazał w piątek sąd w Poznaniu kobietę, która w listopadzie 2019 roku na przejściu dla pieszych na poznańskim Dębcu śmiertelnie potrąciła 8-letnią dziewczynkę. Wyrok jest nieprawomocny.

Przewodniczący wydziału penitencjarnego poznańskiego sądu okręgowego sędzia Janusz Śniatecki powiedział PAP w piątek, że kierująca pojazdem została skazana za spowodowanie wypadku, którego następstwem jest śmierć innej osoby.

"Została jej wymierzona kara 1,5 roku pozbawienia wolności, oprócz tego na rzecz dwóch pokrzywdzonych osób zostały zasądzone nawiązki w wysokości po 50 tys. zł. Orzeczony został też środek karny w postaci zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na maksymalny okres 15 lat" - podał.



Prokurator żądał kary 2 lat pozbawienia wolności, obrońca chciał roku więzienia, pełnomocnik oskarżycieli posiłkowych pozostawił kwestię wymiaru kary do oceny i uznania sądu. Według prawa, jeżeli następstwem wypadku komunikacyjnego jest śmierć innej osoby albo ciężki uszczerbek na jej zdrowiu, sprawca może trafić do więzienia nawet na 8 lat.



Wypadek miał miejsce pod koniec listopada 2019 roku. Do potrącenia doszło na oznakowanym przejściu dla pieszych, w chwili, gdy matka z dzieckiem przechodziły na zielonym świetle. Kilkudziesięciominutowa reanimacja dziewczynki zakończyła się niepowodzeniem. Sprawczyni wypadku, 69-letnia kobieta, tłumaczyła, że oślepiło ją słońce, wcześniej mówiła, że była przekonana, że miała zielone światło.