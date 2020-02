Policjanci z Pruszcza Gdańskiego szukają sprawców kradzieży paliwa. Związek z prowadzonym postępowaniem mogą mieć mężczyźni, których wizerunek widać na materiale z monitoringu.

Zdjęcie Próba kradzieży paliwa /Policja Dramatyczny pościg za złodziejami auta

Funkcjonariusze z Komisariatu Policji w Kolbudach szukają sprawców kradzieży paliwa. Do zdarzenia doszło 17.02.2020 r. na stacjach paliw w Bąkowie. Związek z tą sprawą mogą mieć mężczyźni, których wizerunki publikujemy.

Nagranie jest dość dramatyczne, bowiem podejrzeń o tym, że może właśnie dochodzić do kradzieży paliwa, nabrał pracownik stacji. Próbując wyjaśnić swoje podejrzenia stwierdził, że naklejka na szybie auta nie zgadza się z tablicami rejestracyjnymi (co oznaczało, że zapewne są fałszywe, założone na czas kradzieży), próbował wyciągnąć kluczyki ze stacyjki, by zapobiec ucieczce złodziei.



Niestety, jeden z nich się zorientował, wobec czego zaczęła się chaotyczna jazda po stacji, z wyrywaniem sobie kluczyków i kierownicy. W efekcie doszło do uszkodzenia dystrybutora, co mogło grozić pożarem.



Jeden z mężczyzn uciekł pieszo, drugi - uszkodzonym samochodem, po tym, jak pracownik stacji wyskoczył z jadącego auta przed wjechaniem na drogę.



Wideo Monitoring stacja paliw

Reklama

Wszystkie osoby, które rozpoznają mężczyzn ze materiału lub posiadają informacje mogące pomóc w ustaleniu ich tożsamości lub miejsca pobytu, proszone są o kontakt z Komisariatem Policji w Kolbudach. Informacje można przekazać telefonicznie dzwoniąc pod nr 58 785 43 16 lub numer 112, albo zgłaszając się do najbliższej jednostki Policji.