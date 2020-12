Dostawczak na pusto przekraczał swoją DMC!

To problem o którym pisaliśmy już nie raz, a który to problem Inspekcja Transportu Drogowego ignoruje - małe ciężarówki rejestrowane jako auta dostawcze o DMC 3,5 t. Tym razem ITD nie mogło nie zareagować.

Inspektorzy ITD często informują o zatrzymanych dostawczakach, które zamiast 3,5 t ważą na przykład 6 ton. Rekordziści ważyli nawet 11-12 ton! Jak to możliwe? Ano tak to, że wiele dostawczych modeli występuje w różnych konfiguracjach - zarówno długości i wysokości, jak i ładowności. Wystarczy taki o jak największej DMC zarejestrować jako taki do 3,5 t i już można jeździć na prawo jazdy kategorii B.

W przypadku kontroli ITD, inspektorzy nakazują jedynie przeładować nadmiar ładunku. To bywa czasami trudne, ponieważ Inspekcja chwali się na przykład zatrzymaniem dostawczaka o DMC 3,5 t i ładowności 400 kg. Czy to nie dziwne, że mała ciężarówka, wioząca bezproblemowo na przykład 3 tony, ma oficjalną ładowność mniejszą niż niejedno miejskie auto? ITD nic nie dziwi.

Reagują jedynie w sytuacjach takich, jak ta z poniedziałku (7 grudnia). Patrol zauważył kierowcę próbującego uniknąć kontroli. Po zatrzymaniu okazało się, że jego pojazd miał DMC 3,5 t, ale z ładunkiem ważył 5,5 tony. Co więcej, na pusto waga pokazała 3,6 t! Jakby tego było mało oficjalna masa tego pojazdu to 3135 kg, co jest kolejnym absurdem. Tym razem inspektorzy nie mieli wyjścia i musieli zatrzymać dowód rejestracyjny. Ciekawe jaki będzie finał tej sprawy. I czy jakiś w ogóle.