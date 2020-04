Czołowe zderzenie z motocyklistą podczas pościgu!

​Nawet do 5 lat więzienia grozi 31-letniemu motocykliście, który został zatrzymany przez lubuskich policjantów po wcześniejszym pościgu. Okazało się, że uciekał, ponieważ nie ma uprawnień do kierowania jednośladami - poinformował we wtorek rzecznik lubuskiej policji Marcin Maludy.

Zdjęcie Tuż przed zderzeniem... /

"Za swoje postępowanie przeprosił, niemniej za późno było na refleksję. Odpowie za przestępstwo, jakim jest niezatrzymanie się do kontroli oraz szereg drogowych wykroczeń" - powiedział Maludy.

Dodał, że policja szuka jeszcze kompana 31-latka, który najpierw zatrzymał się na polecenie funkcjonariuszy, ale kiedy ci podjęli pościg, odjechał.



Akcja miała miejsce w poniedziałek 6 kwietnia po południu w pobliżu Ośna Lubuskiego w pow. słubickim. Policjanci z wydziału ruchu drogowego nakazali zatrzymać się do kontroli dwóm motocyklistom, którzy złamali przepisy.



Jeden z nich zwolnił, więc policjanci zalecili mu zjechać na pobocze i czekać. W tym czasie podjęli pościg za drugim.



"Widać było, że mężczyzna nie potrafi opanować maszyny, kiedy omal nie wjechał w ścianę budynku. Potem zjechał z asfaltu na drogę szutrową. Policjanci znający teren wybrali inny wariant. Pojechali na skróty i zdążyli zablokować mu drogę radiowozem. Motocyklista uderzył w policyjny samochód i tak zakończyła się szaleńcza ucieczka" - zrelacjonował rzecznik.

Na filmie widać, jak radiowóz zjeżdża w kierunku usiłującego przejechać bokiem motocyklisty i doprowadza do czołowego zderzenia. Prędkość nie była duża, ale radiowóz musiał zostać dość poważnie uszkodzony, skoro została rozbita w nim szyba.