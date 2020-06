Czarna seria na drogach. Tragiczny poniedziałek!

W poniedziałek rano na drogach całej Polski doszło do serii tragicznych wypadków i karamboli.

Zdjęcie Do tragedii doszło również w niedzielę. W zderzeniu trzech aut na dk20 zginęły trzy osoby: kobieta, mężczyzna i 16-letnia dziewczyna. / Adam Warżawa /PAP

Do zderzenia pięciu samochodów osobowych doszło na S17 koło Garwolina (Mazowieckie).

Najpierw doszło tam do kolizji z udziałem dwóch samochodów. "Nikomu nic się nie stało. Kierowcy wystawili trójkąt ostrzegawczy, by zabezpieczyć teren zdarzenia"- przekazał oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Garwolinie asp. sztab. Marek Kapusta.

Niedługo potem doszło do zderzenia kolejnych trzech aut. "Gdy pojazdy zbliżały się do miejsca kolizji i zaczęły hamować, doszło do tzw. efektu domina. Audi uderzyło w jadącego przed nim volkswagena, a ten w BMW. Dwie pasażerki z audi i BMW zostały ranne" - powiedział Kapusta.



Do zderzenia również pięciu samochodów doszło w nocy na drodze ekspresowej S8 w okolicy Zduńskiej Woli (Łódzkie). Zderzyły się trzy samochody ciężarowe, jeden osobowy i jeden dostawczy.

"Do wypadku doszło na 190 kilometrze drogi ekspresowej S8 pomiędzy węzłami Zduńska Wola Zachód i Zduńska Wola Wschód. W ruchu zderzyły się trzy samochody ciężarowe, jeden osobowy i jeden dostawczy. Poszkodowane zostały trzy osoby" - poinformował Karol Barcicki z Punktu Informacji Drogowej Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.



Biorące udział w zdarzeniu pojazdy całkowicie zablokowały przejazd S8 w kierunku Warszawy, m.in. przewróciła się jedna z ciężarówek.

Do śmiertelnego wypadku doszło również na dk nr 91 na odcinku Grudziądz - Gniew, w miejscowości Księże Włóki (woj. pomorskie). Zderzył się tam samochód osobowy z ciężarowym. Jedna osoba zginęła. Do wypadku doszło około 4.30.



Do kolejnej tragedii doszło na dk 28 w miejscowości Moderówka w woj. podkarpackim. Tam w zderzeniu dwóch aut jedna osoba zginęła, a pięć zostało rannych.

Jak poinformowała Anna Klee z zespołu prasowego podkarpackiej policji, ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący oplem wyprzedzał w niedozwolonym miejscu - na łuku drogi, na linii podwójnej ciągłej - i zderzył się czołowo z jadącą z naprzeciwka skodą.



W wyniku zderzenia jeden z mężczyzn jadących oplem zginął, a drugi w ciężkim stanie został przewieziony do szpitala. Do szpitala trafiły także cztery osoby jadące skodą.

Do kolejnego śmiertelnego wypadku doszło na dk 22 na wysokości miejscowości Brzozowa w pow. sulęcińskim (Lubuskie). Auto osobowe wypadło z drogi i dachowało. Jego kierowca zginął na miejscu - poinformował oficer dyżurny lubuskiej Straży Pożarnej.

Do wypadku doszło w poniedziałek po godz, 5 na 38. kilometrze dk 22. Z relacji strażaków wynika, że mężczyzna jechał sam.



Jak przekazał Klaudia Richter z Komendy Powiatowej Policji w Sulęcinie, z wstępnych ustaleń wynika, że kierowca osobówki z nieustalonej przyczyny zjechał na przeciwległy pas ruchu, wypadł z jezdni i dachował. Pojazd uderzył też w drzewo. Mężczyzna zginął na miejscu.