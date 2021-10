Coraz więcej policyjnych dronów wisi nad drogami

Od jesieni zeszłego roku Wydział Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji ma na swoim wyposażeniu 10 bezzałogowych statków powietrznych. Wykorzystywane są one do przeróżnych zadań, głównie do nadzoru nad ruchem i dbania o bezpieczeństwo na stołecznych drogach - powiedział komisarz Rafał Retmaniak z Komendy Stołecznej Policji.

Zdjęcie Policja używa drogich, wartych kilkadziesiąt tysięcy zł, aparatów / Tomasz Kawka / East News