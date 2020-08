Coraz bliżej tego, byśmy prawo jazdy zostawili w domu

​Senat poparł - ze zgłoszonymi przez siebie poprawkami - nowelizację Prawa o ruchu drogowym, która m.in. wprowadza możliwość rejestracji przez internet samochodów dla sprzedawców nowych aut, a także znosi obowiązek posiadania przy sobie prawa jazdy w Polsce.

Zdjęcie Policjanci będą mogli sprawdzić prawo jazdy online, więc dokument będziemy mogli zostawić w domu /Piotr Jędzura /Reporter

Za przyjęciem ustawy z poprawkami opowiedziało się 94 senatorów, wszyscy głosujący.

Wśród poprawek zaproponowanych przez izbę wyższą znalazły się regulacje doprecyzowujące nowelę, dotyczące m.in. definicji "salonu samochodowego" oraz "kierującego pojazdem".



Zgłoszono też poprawkę, która ma zrekompensować dochody powiatów utracone w związku z wejściem w życie ustawy - utworzona ma być dotacja celowa, która będzie pochodziła z funduszu CEPiK. Według senatorów wprowadzenie takiej poprawki jest konieczne, gdyż dochody powiatów spadną po wejściu w życie zmian ponieważ samorządy nie będą już wydawać nalepek na szybę z numerem rejestracyjnym ani kart pojazdów.



Nowelizacja przygotowana wspólnie przez ministerstwa infrastruktury i cyfryzacji jest elementem tzw. pakietu deregulacyjnego.



Według przedstawicieli obu resortów, zmiana wprowadza szereg ułatwień dla właścicieli pojazdów i kierujących pojazdami oraz uproszczeń w procedurach związanych z rejestracją pojazdów, w tym możliwość rejestracji przez internet dla sprzedawców nowych aut oraz zniesienie obowiązku posiadania przy sobie prawa jazdy.



Nowela Prawa o ruchu drogowym przewiduje również, że kierujący pojazdami posiadający polskie prawo jazdy będą zwolnieni z obowiązku posiadania przy sobie i okazywania dokumentu podczas kontroli drogowej w Polsce. Dane i uprawnienia kierowcy będą sprawdzane w centralnej ewidencji kierowców.



Kierowcy nie będą też musieli wymieniać dowodu rejestracyjnego, gdy wypełnione zostaną wszystkie rubryki przeznaczone do wpisania terminu następnego badania technicznego. Uproszczeniem w procedurze rejestracji pojazdów będzie zniesienie obowiązku wydawania karty pojazdu oraz nalepki kontrolnej i jej wtórnika.



Nowela wprowadza możliwości rejestracji pojazdu lub czasowej rejestracji na wniosek właściciela, również przez starostę właściwego ze względu na miejsce czasowego zamieszkania. Umożliwia również zachowanie - na wniosek właściciela pojazdu - dotychczasowego numeru rejestracyjnego.



Zmiana umożliwia ponadto zwrot zatrzymanego elektronicznie przez organ kontroli ruchu drogowego dowodu rejestracyjnego (pozwolenia czasowego) przez stację kontroli pojazdów. Jak podkreślono w uzasadnieniu noweli, rozwiązanie to wyeliminuje konieczność zwracania się kierowcy o zwrot dokumentu np. do urzędu lub też jednostki organu, który zatrzymał dokument.