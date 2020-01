Cofnął licznik, auto wycofano z ruchu

Do 5 lat więzienia grozi właścicielowi busa, w którym policjanci wykryli fakt cofnięcie licznika przebiegu. Co więcej, pojazd został wycofany z ruchu.

Zdjęcie Właściciel busa może mieć kłopoty /Policja

Od 1 stycznia obowiązują nowe przepisy ruchu drogowego, w ramach których policjanci podczas kontroli drogowej dodatkowo sprawdzają stan licznika. Odczytaną wartość przesyłają do Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców, a następnie uzyskują informację zwrotną o stanie licznika podczas ostatniego jego odczytu.



Reklama

Zgodnie z obowiązującymi przepisami kodeksu karnego cofanie liczników w pojeździe mechanicznym jest przestępstwem zagrożonym karą pozbawienia wolności do lat 5.

W poniedziałek, w Golubiu-Dobrzyniu, podczas kontroli busa, który miał zawieźć dzieci na wycieczkę, policjanci ujawnili, że drogomierz pojazdu wskazuje o tysiąc km mniej niż podczas ostatniego badania technicznego. W związku z tym pojazd nie został dopuszczony do ruchu, a dzieci w podróż pojechały autokarem, co do którego policjanci podczas kontroli nie mieli żadnych zastrzeżeń.



Właściciela busa z "przekręconym" licznikiem czeka teraz sprawa w sądzie. Jeśli zostanie mu udowodnione Za przestępstwo to grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności.