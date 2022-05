Ciężarówka niemal nie mogła skręcać, a wiozła materiały niebezpieczne

Po kontroli kujawsko-pomorskiej Inspekcji Transportu Drogowego dalsza jazda została wykluczona.

Zaczęło się od kontroli wagi

Ciężarówka trafiła do punktu kontroli ITD w środę (25 maja). Inspektorzy chcieli sprawdzić przede wszystkim wagę pojazdu, która - jak się okazało - była nieprawidłowa, ale jeszcze poważniejsze nieprawidłowości wykazała kontrola stanu technicznego pojazdu.

Ogumienie było uszkodzone i miało liczne ubytki, a na stabilizatorze przednim brakowało gumowych tulei. To jednak nie wszystko. Mimo że kierowca kręcił kierownicą do tzw. oporu, koła osi kierowanej prawie nie skręcały, natomiast przednie lewe koło przemieszczało się do przodu i do tyłu o kilkadziesiąt centymetrów. Przyczyną takiego stanu rzeczy był zdekompletowany układ mocowania resora.

Samochód nie powinien w ogóle ruszać w drogę

Ocena inspektorów mogła być tylko jedna - pojazd nie powinien był wyjechać na drogę. Z uwagi na taki stan techniczny, gdyby doszło do nagłej sytuacji na drodze, kierowca nie miałby szansy właściwie zareagować i zapanować nad samochodem.

Przewoźnik nie zadbał o pojazd i nie zadbał też o bezpieczeństwo wiezionych nią towarów, a były nimi m.in. materiały niebezpieczne. W przestrzeni ładunkowej, wśród przesyłek kurierskich, znajdowały się materiały ciekłe zapalne (klasa 3 towarów niebezpiecznych), materiały żrące (klasa 8) i materiały trujące (klasa 6.1). Mimo tego, pojazd nie posiadał żadnego oznakowania i elementów wyposażenia przeciwpożarowego i awaryjnego, wymaganych przy przewozie towarów niebezpiecznych (ADR).

Będą poważne konsekwencje

Inspektorzy oprócz nałożenia mandatów karnych na kierującego i wszczęcia postępowań administracyjnych wobec przewoźnika drogowego za naruszenie przepisów ustaw: o transporcie drogowym, o przewozie towarów niebezpiecznych oraz Prawo o ruchu drogowym, wydali bezwzględny zakaz dalszej jazdy.

