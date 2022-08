Chciała się ścigać z nieoznakowanym radiowozem, straciła prawo jazdy

Porady Dostałeś mandat z fotoradaru? Zanim się odwołasz, zerknij w róg fotografii

Policjanci patrolując w godzinach nocnych ulice Wrocławia nieoznakowanym radiowozem, wyposażonym w wideorejestrator, zwrócili uwagę na kierującą osobowym Volkswagenem. Kobieta za nic miała obowiązujące ograniczenie prędkości do 60 km/h, a na jednej z ulic rozpędziła swój pojazd aż do 117 km/h. Powód był prozaiczny - chciała sprawdzić czy pojedzie szybciej od nieoznakowanego radiowozu marki BMW.

"Wyścig" natychmiast przerwali mundurowi i zakończyli interwencję mandatem na sumę 1500 zł oraz zatrzymaniem prawa jazdy nieodpowiedzialnej 23-letniej kierującej. Szokujący jest fakt, że zatrzymana kobieta posiadała prawo jazdy dopiero od marca tego roku. Wykazała się zatem nie tylko brakiem umiejętności ale także podstawowej odpowiedzialności.

Zdjęcie Właścicielka Volkswagena miała prawo jazdy od marca tego roku / Policja

Funkcjonariusze przypominają

Policja kolejny raz apeluje o rozważną i odpowiedzialną jazdę oraz o stosowanie się do ograniczeń prędkości. Przypomnijmy, że jedną z głównych przyczyn wypadków drogowych, jest wciąż brawurowa jazda, przy jednoczesnym braku podstawowych umiejętności prowadzenia samochodu. Do tego dochodzi niedostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze.

