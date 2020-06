Brawurowy pościg za kierowcą BMW. Nawet 160 km/h!

​Policjanci zatrzymali kierowcę bmw, który pomimo wydawanych mu poleceń do zatrzymania, próbował uniknąć kontroli drogowej, rozpoczynając ucieczkę. Szaleńczą jazdę 20-latka z prędkością dochodzącą do 160 km/h nagrał policyjny wideorejestrator.

Policjanci ruchu drogowego ze Złotoryi podczas służby dostrzegli samochód osobowy marki BMW, który przekraczając linię podwójną ciągłą, wyprzedzał inne auta. Widząc niebezpieczne zachowanie kierowcy, funkcjonariusze włączyli sygnały świetlne i dźwiękowe nakazujące zatrzymanie pojazdu. Jednak siedzący za kierownicą bmw młody mężczyzna gwałtownie przyspieszył i zaczął uciekać.

Policjanci ruszyli w pościg, który został zarejestrowany policyjnym wideorejestratorem. Na nagraniu widać między innymi, jak uciekający samochód momentami pędzi z prędkością ponad 160 km/h! Pościg zakończył się kilka kilometrów dalej, a uciekinier został zatrzymany zaraz po tym, jak wjechał na teren gospodarstwa w Twardocicach.

Kierowcą okazał się 20-letni mieszkaniec gminy Pielgrzymka. Mężczyzna był trzeźwy, a uciekał przed policyjnym patrolem, ponieważ w marcu tego roku sąd wydał wobec niego zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. Ponadto niewykluczone, że kierował on autem, będąc pod wpływem narkotyków. W tym celu została mu pobrana krew do dalszych badań. Samochód został odholowany na policyjny parking, a mężczyzna przewieziony do aresztu. O jego dalszym losie będzie decydował sąd.

Za popełnione wykroczenia w ruchu drogowym grozi mu grzywna, natomiast za niezatrzymanie się do kontroli drogowej oraz złamanie sądowego zakazu kierowania pojazdami kara do 5 lat pozbawienia wolności.