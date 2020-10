Brawura 18-latka zakończona śmiercią 16-latki

​18-letni kierowca na zakręcie stracił panowanie nad autem, zjechał do przydrożnego rowu i dachował. Na miejscu zginęła 16-letnia mieszkanka powiatu jarosławskiego (Podkarpackie). Kierowca i dwóch 17-letnich pasażerów nie odniosło obrażeń. Sprawę wyjaśnia policja pod nadzorem prokuratury.

Zdjęcie Trzem młodym ludziom nic się nie stało. Niestety, 16-latka zginęła na miejscu /Policja

Jak poinformowała w poniedziałek rano jarosławska policja, do zdarzenia doszło w niedzielę późnym wieczorem w Makowisku na drodze wojewódzkiej nr 865 relacji Jarosław-Lubaczów.

Z dotychczasowych ustaleń wynika, że kierujący mercedesem 18-letni mieszkaniec powiatu jarosławskiego jadąc prawdopodobnie z nadmierną prędkością stracił panowanie nad samochodem i na zakręcie zjechał do przydrożnego rowu, gdzie dachował.



"Samochodem podróżowało troje pasażerów. Niestety w wyniku zdarzenia zginęła 16-letnia mieszkanka powiatu jarosławskiego. Kierujący oraz dwóch pasażerów w wieku 17 lat, nie odnieśli obrażeń" - podała policja.



Sprawę pod nadzorem prokuratury wyjaśnia policja.

Apeluje też do kierowców o szczególną ostrożność podczas jazdy i przypomina, że niedostosowanie prędkości do warunków drogowych, nadmierna prędkość czy prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu, to wciąż najczęstsze przyczyny zdarzeń drogowych.



"Kierowco zwolnij, zachowaj maksimum ostrożności, aby na naszych drogach nie dochodziło do niepotrzebnych tragedii" - apeluje policja.