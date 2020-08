"Blue boksy" zastąpią "yellow boksy"

​Oznaczone niebieskimi kratownicami pola, na które nie można wjeżdżać, jeśli nie ma możliwości opuszczenia skrzyżowania, pojawią się na ulicach Szczecina. "Blue boksy" to wynik dobrych rezultatów zeszłorocznych testów podobnego rozwiązania - "yellow boksów".

Zdjęcie "Yellow boxy" to rozwiązanie dobrze znane w Europie /Getty Images Nowe oznakowanie skrzyżowań. Sprawdzi się?

"W związku z dobrym odbiorem i pozytywnymi efektami testowania tzw. "yellow boksów", na ulicach Szczecina wprowadzone zostanie bliźniacze rozwiązanie, tyle że w kolorze niebieskim" - poinformowały w poniedziałek służby prasowe szczecińskiego magistratu.

"Yellow boksy" namalowano na pięciu skrzyżowaniach ulic latem ub.r. Oznakowanie zostało usunięte po trzech miesiącach.



"Rolą yellow boksów jest przypomnienie kierowcom o braku możliwości postoju w obrębie skrzyżowania i oznaczenie tych miejsc, w których pozostanie może doprowadzić do zablokowania ruchu, z czym na ulicach Szczecina mamy często do czynienia" - powiedział, cytowany w komunikacie kierownik Referatu ds. Organizacji Ruchu w Urzędzie Miasta Marcin Charęza.



Dodał, że zastosowanie tego rozwiązania "okazało się dużym sukcesem". "Otrzymywaliśmy od kierowców wiele pozytywnych komentarzy, a także próśb i wniosków o kolejne "yellow boksy" w różnych miejscach" - wskazał.



Jak poinformował magistrat, na podstawie ubiegłorocznych testów w Referacie ds. Organizacji Ruchu UM powstał raport dotyczący funkcjonowania "yellow boksów", który w ub. miesiącu został przesłany do Ministerstwa Infrastruktury. Wskazywał m.in., że już po kilku dniach od wprowadzenia rozwiązania poprawiła się przepustowość na skrzyżowaniach.



"W związku z tym podjęto decyzję o przywróceniu oznakowania, które będzie nawiązywać w całości do +yellow boksów+, z tą tylko różnicą, że naniesione kratownice będą koloru niebieskiego" - podało centrum informacji miasta. Jak wyjaśniono, to ze względu na sygnały "jakie docierały z Ministerstwa Infrastruktury do mediów", które rezerwowały kolor żółty tylko dla oznakowania czasowej organizacji ruchu.



"Blue boksy" pojawią się w najbliższym tygodniu na skrzyżowaniach, na których według magistratu sprawdziły się w zeszłym roku: Europejska - Dworska, Matejki - Bazarowa, Wierzbowa - Reczańska, pl. Kościuszki, Małopolska - Matejki, a także na zbiegu ul. Unii Lubelskiej i Orląt Lwowskich.



W miejscach tych prowadzona będzie też kampania informacyjna. Magistrat nie wyklucza, że w przyszłości "blue boksów" na ulicach Szczecina pojawi się więcej.(