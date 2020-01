61-latek miał prawo jazdy od 42 lat. Właśnie je stracił

Policjanci śląskiej grupy Speed zatrzymali prawo jazdy 61-letniemu kierowcy. Mężczyzna miał je od 42 lat...

Zdjęcie Kierowca volvo stracił prawo jazdy /

W środę rano policjanci z drogówki patrolujący nieoznakowanym radiowozem ulicę Zygmuntowską w Katownicach zauważyli volvo wyprzedzające inny pojazd, mimo że z naprzeciwka również jechało auto. Przy okazji do hamowania został zmuszony samochód poruszający się w tym samym kierunku.

Reklama

Po zatrzymaniu volvo kierujący nim 61-latek powiedział mundurowym, że posiada prawo jazdy już ponad 42 lata i nie rozumie, dlaczego jest kontrolowany, skoro nic się nie stało.

Po wyjaśnieniu przewinienia policjanci zatrzymali mężczyźnie jego uprawnienia do kierowania. Dokument, wraz z nagraniem z kamery umieszczonej w radiowozie, trafi do sądu. Za tego typu wykroczenie kodeks przewiduje grzywnę w wysokości do 5 tys. zł.