5 rano, puste drogi i... potrącenie na przejściu!

Pośpiech, zbyt szybka jazda, złe warunki atmosferyczne oraz brak ostrożności - to elementy, które mają bezpośredni wpływ na poziom bezpieczeństwa na drogach i ryzyko zaistnienia wypadku. Można przypuszczać, że kilka z nich przyczyniło się do zdarzenia, do którego doszło w Lubinie, chwilę po godzinie 5:00 rano.

Zdjęcie Wina kierowcy jest bezdyskusyjna, ale to pieszy znalazł się w szpitalu /Policja Rowerzysta wjechał w pieszą na chodniku. Co na to policja?

O tak wczesnej porze miało miejsce potrącenia pieszego, który znajdował się na przejściu.

Reklama

Ze wstępnych ustaleń funkcjonariuszy wynika, że kierujący samochodem osobowym marki Citroen nie ustąpił pierwszeństwa znajdującemu się na przejściu dla pieszych 46-letniemu mieszkańcowi Lubina. Pokrzywdzony w wypadku mężczyzna został przewieziony do szpitala. W związku ze spowodowaniem zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym, policjanci z lubińskiej drogówki zatrzymali prawo jazdy 25-letniemu kierującemu. Całe zdarzenie zostało zarejestrowane przez miejski monitoring.

Mężczyzna szedł z lewej strony, do potrącenia doszło na prawym pasie. Dla kierowcy nie ma więc usprawiedliwiania. Ale... to pieszy jest ranny i leży w szpitalu.



Piesi stanowią jedną z najbardziej zagrożonych wypadkami grup uczestników ruchu drogowego. Często do zdarzeń z ich udziałem dochodzi właśnie na przejściach dla pieszych. Dlatego każdy kierujący pojazdem powinien mieć świadomość, że zbliżając się do "pasów", powinien zachować szczególną ostrożność i bezwzględnie ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu. Ponadto kierowcom zabrania się wyprzedzania pojazdu na przejściu dla pieszych i bezpośrednio przed nim (z wyjątkiem przejścia, na którym ruch jest kierowany) oraz omijania pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu.

Policja jednocześnie przypomina pieszym tym, by każdorazowo, gdy zbliżają się do przejścia dla pieszych, upewniali się, że bezpiecznie mogą na nie wejść, a wejście nie spowoduje nagłego hamowania nadjeżdżającego pojazdu. Dodatkowo apeluje, aby spacerując drogą, nawet podczas sprzyjającej pogody, starać się być widocznym dla kierujących. Jeśli na spacer udajemy się o zmroku bądź będziemy się poruszać w warunkach złej widoczności, koniecznie powinniśmy stosować elementy odblaskowe.

Piesi powinni pamiętać również, że to, że oni widzą światła nadjeżdżającego samochodu, nie oznacza, że kierowca też ich widzi. A w przypadku potrącenia to pieszy traci zdrowie, a czasem życie. Gdyby każdy pieszy tak, przechodził przez przejścia, jak ten na filmie poniżej - do potrąceń w ogóle by nie dochodziło!