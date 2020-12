5-latek stracił przytomność. Auto utknęło w korku na A2...

​Policjanci z Nowego Tomyśla (wielkopolskie) eskortowali do szpitala 5-letniego chłopca, który wymagał natychmiastowej pomocy medycznej. Używając radiowozu umożliwili sprawny przejazd przez zablokowany odcinek autostrady A2.

Zdjęcie Policjanci, którzy pomogli dotrzeć dziecku do szpitala /Policja

Jak poinformował w poniedziałek st. sierż. Mariusz Majewski z KPP w Nowym Tomyślu (wielkopolskie), do nietypowej interwencji doszło w sobotę.

Reklama

"Do Komendy Powiatowej Policji w Nowym Tomyślu wpłynęło zgłoszenie o dziecku, które traci przytomność i ma problemy z oddychaniem. Matka dziecka utknęła z nim na Autostradzie A2, gdzie chwilę wcześniej doszło do zdarzenia drogowego. Dyżurny wielokrotnie podejmował próby ponownego nawiązania połączenia telefonicznego ze zgłaszającą, niestety nie udało się z nią skontaktować" - tłumaczył Majewski.



Dodał, że w związku z tym, dyżurny natychmiast podjął decyzję o skierowaniu patrolu Wydziału Ruchu Drogowego na zablokowany odcinek autostrady, aby odnaleźć pojazd po numerach rejestracyjnych podanych wcześniej przez zgłaszającą kobietę.



"Zadysponowany patrol spośród 10-kilometrowego zatoru dostrzegł podane tablice rejestracyjne pojazdu, w którym znajdowała się zgłaszająca wraz z dzieckiem, które wymagało natychmiastowej pomocy. Asp. sztab. Mirosław Poprawski wspólnie z sierż. szt. Pawłem Budzińskim sprawdzili podstawowe czynności życiowe chłopca, który oddychał, ale był nieprzytomny. Policjanci od razu podjęli decyzję o eskorcie pojazdu do szpitala, w którym znajdowało się nieprzytomne dziecko" - zaznaczył Majewski.



Funkcjonariusze, używając sygnałów pojazdu uprzywilejowanego, rozpoczęli eskortę przez korytarz życia, który utworzyli kierowcy znajdujący się na autostradzie.



Majewski zaznaczył, że dziecko trafiło do szpitala w Nowym Tomyślu, gdzie została mu udzielona pomoc medyczna; chłopiec wraca do zdrowia.

***

Samochód 20-lecia na 20-lecie Interii!

Zagłosuj i wygraj. CODZIENNIE CZEKA OD 20 000 zł do 40 000 zł!



Zapraszamy do udziału w 5. edycji plebiscytu MotoAs. Wyjątkowej, bo związanej z 20-leciem Interii. Z tej okazji przedstawiamy 20 modeli samochodów, które budzą emocje, zachwycają swoim wyglądem oraz osiągami. Imponujący rozwój technologii nierzadko wprawia w zdumienie, a legendarne modele wzbudzają sentyment. Bądź z nami! Oddaj głos i zdecyduj, który model jest prawdziwym MotoAsem!