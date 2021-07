23-latka jechała za szybko. Miała jednak więcej na sumieniu

Policjanci ruchu drogowego z Kutna kontrolowali prędkość w miejscowości Bardzinek. Do kontroli zatrzymali m.in. Seata Leona, którego kierowca przekroczył prędkość. Za kierownicą siedziała 23-letnia kobieta, mieszkanka powiatu ciechanowskiego.

Kierująca podczas kontroli zachowywała się nienaturalnie - widać było jej znaczne podenerwowanie. Funkcjonariusze sprawdzili jej dokumenty w policyjnym systemie. Jak się okazało, kobieta była poszukiwana do odbycia kary pozbawienia wolności. Dodatkowo jej zachowanie wskazywało, że może znajdować się pod wpływem środków odurzających lub psychotropowych.

W związku z tym policjanci poddali 23-latkę testowi narkotykowemu, który wykazał obecność amfetaminy. W tej sytuacji od kobiety została pobrana krew. Policjanci przeszukali również jej odzież i samochód, gdzie odnaleźli biały i kremowy proszek oraz susz roślinny. Badanie narkotestem potwierdziło, że zabezpieczone substancje to amfetamina, ekstasy oraz marihuana. Łącznie policjanci zabezpieczyli ponad 12 gramów substancji zabronionych.

Kobieta została zatrzymana i osadzona w policyjnym areszcie. W poniedziałek roku usłyszała zarzut posiadania środków odurzających i psychotropowych, za co grozi do 3 lat pozbawienia wolności. Jeśli badanie krwi potwierdzi, że kobieta kierowała pod wpływem amfetaminy będzie odpowiadać także za to przestępstwo. Grozi za nie do 2 lat pozbawienia wolności.

