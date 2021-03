1000 zł mandatów i 16 pkt za jedno nagranie

​1 tys. zł mandatów i 16 punktów karnych zostało nałożonych na 44-letniego kierowcę BMW za nadmierną prędkość i stwarzanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Mężczyzna drogą krajową nr 22 gnał z prędkością 171 km/h; zatrzymali go złotowscy policjanci.

Zdjęcie

"W rękach policjantów nowoczesny radiowóz stanowi potężną i skuteczną broń, dzięki której mogą studzić emocje kierowców, którzy lekceważą drogowe przepisy i zagrażają innym. Policjanci mają sporo pracy, bo niestety nadal są osoby, które jeżdżą niebezpiecznie i zdecydowanie za szybko" - podkreślił w piątek podkom. Maciej Forecki z KPP w Złotowie (Wielkopolskie).

Jak dodał, o skuteczności policjantów złotowskiej drogówki przekonał się m.in. 44-letni kierowca BMW.



"Policjanci patrolowali drogę krajową nr 22. W czwartek kilkadziesiąt minut po godzinie 15 niedaleko miejscowości Trzebieszki zauważyli osobowe BMW, którego prędkość od razu wydawała się policjantom zbyt duża. Wykonany pomiar tylko to potwierdził. Kierujący osobowym BMW nie dość, że swoimi manewrami stwarzał zagrożenie dla innych uczestników ruchu drogowego, to pędził drogą krajową nr 22 o 81 km/h za szybko" - zaznaczył.



Kierowcą okazał się 44-letni mieszkaniec powiatu człuchowskiego. Mężczyzna otrzymał mandaty na kwotę 1 tys. zł, a na jego konto trafiło 16 punktów karnych. To oznacza, że dostał dwa mandaty, gdyż najwyższa kwota pojedynczego mandatu to 500 zł.

