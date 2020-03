​Pani Daria Rogowska - pracownik cywilna komisariatu policji w Kostrzynie nad Odrą, podróżując samochodem wraz ze swoim mężem, zatrzymała pijanego kierowcę.

Kobieta w pewnym momencie zauważyła, że osobowy citroen przed nimi jedzie tzw. zygzakiem. To wzbudziło podejrzenia, że za kierownicą auta może siedzieć nietrzeźwa osoba.

Kierowca stwarzał zagrożenie dla innych uczestników ruchu drogowego, a w pewnym momencie niemal doprowadził do potrącenia pieszych. Należało wykorzystać nadarzającą się okazję i przerwać jazdę citroena. Tak też się stało. W pewnym momencie w Dąbroszynie samochód zatrzymał się przed sygnalizacją świetlną.

Wówczas pani Daria wraz z mężem podbiegli do kierowcy citroena i od razu wyczuli silną woń alkoholu. Kobieta zabrała mężczyźnie kluczyki i natychmiast wezwała patrol policji. Kiedy funkcjonariusze dojeżdżali na miejsce, 43-letni kierowca citroena próbował uciec pieszo do pobliskiego parku, szybko został jednak zatrzymany.



Podczas badania stanu trzeźwości okazało się, że 43-letni mężczyzna miał w organizmie ponad 1,5 promila alkoholu, a dodatkowo nie posiadał uprawnień do kierowania.



Nieodpowiedzialny mężczyzna za swoje czyny odpowie przed sądem.