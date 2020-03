Wpadka podczas holowania...

Policjanci z Przemyśla (Podkarpackie) zatrzymali do kontroli kierującego volkswagenem, który holował inny pojazd. Podczas interwencji okazało się, że mężczyzna w holowanym aucie jest nietrzeźwy. Dodatkowo ma sądowy zakaz prowadzenia pojazdów.

Zdjęcie / Adam Staśkiewicz /East News

Jak poinformowała podkarpacka policja, funkcjonariusze, patrolując ulice Przemyśla, zatrzymali do kontroli drogowej kierującego volkswagenem, który, holując inny samochód, nie zastosował się do sygnalizacji świetlnej.

Reklama

Policjanci sprawdzili stan trzeźwości mężczyzny i okazało się, że 36-latek jest trzeźwy. Mężczyzna został ukarany mandatem.

Badaniu poddano również mężczyznę, który siedział za kierownicą holowanego auta. W tym przypadku badanie wykazało, że 31-latek ma ponad 1,3 promila. Po sprawdzeniu w policyjnych systemach okazało się, że to nie jedyne przestępstwo, którego dopuścił się ten mężczyzna. Do końca 2022 r. obowiązuje go sądowy zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. Teraz mieszkaniec Przemyśla za swoje zachowanie odpowie przed sądem.