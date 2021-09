Wokalistka zespołu Bajm prowadziła kompletnie pijana

Kierowca dziewiąty raz wpadł na jeździe po pijanemu

Do zdarzenia doszło w środę wieczorem na warszawskim Mokotowie. Beata P. (nazwisko po mężu, publicznie znana jako Beata K.) miała - według ustaleń PAP - prowadzić swoje BMW. Jechała al. Niepodległości od Piaseczna w kierunku Mokotowa.

Według nieoficjalnych informacji, 61-letnia wokalistka zespołu Bajm miała jechać od krawężnika do krawężnika "zygzakiem". Zauważył to jeden z kierowców, który powiadomił policję oraz zablokował BMW na skrzyżowaniu al. Niepodległości z ul. Batorego.

Jak poinformował rzecznik mokotowskiej policji podkom. Robert Koniuszy, 61-latka została przebadana alkomatem. "Badanie wykazało dwa promile alkoholu w organizmie" - podał policjant.

"Kobiecie zostało zabrane prawo jazdy, a samochód został przekazany osobie wskazanej" - podkreślił podkomisarz.

Po zatrzymaniu Beata P. została zwolniona do domu. Według informacji PAP 61-latka ma się zgłosić w czwartek na policję, gdzie ma usłyszeć zarzuty prowadzenia w stanie nietrzeźwości. Jest to przestępstwo, za ten czyn może grozić do dwóch lat więzienia. Kobieta musi się również liczyć z zapłatą świadczenia na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w kwocie nie mniejszej niż 5 tysięcy złotych, a także orzeczeniem przez sąd zakazu kierowania pojazdami na minimum 3 lata. Rząd chce zaostrzać te przepisy, m.in. dokładając konfiskatę samochodu. Obecnie trwają prace legislacyjne, projekt zmian w przepisach powstał w Ministerstwie Sprawiedliwości.

Rząd chce również zaostrzenia przepisów dla pijanych sprawców wypadków. Sądy mają z automatu zasądzać renty dla osób poszkodowanych, które będą wypłacać sprawcy.



W 2020 roku z winy pijanych kierowców doszło do 1 656 wypadków, w których zginęło 216 osób, a rannych zostało 1 847 osób. W odniesieniu do ogólnej liczby wypadków spowodowanych przez kierujących, sprawcy pod wpływem alkoholu stanowili 7,9 proc.

W ubiegłym roku policjanci zatrzymali 70 181 pijanych kierujących.



***